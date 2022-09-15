Абаскаль: Зиньковский будет полностью готов к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковский тренировался с командой, был готов получить игровое время уже сегодня. Зиньковский тренируется в общей группе и будет полностью готов к матчу с «Локомотивом». По другим пока сказать не могу, будем смотреть», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В прошедшее межсезонье Зиньковский присоединился к «Спартаку» и провёл за команду семь матчей в Российской Премьер-Лиге. На его счету один гол в этих матчах.



После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате, набрав 16 очков. Столько же баллов у «Динамо», идущего на четвёртой строчке.