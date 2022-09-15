В «Факеле» рассказали, когда назначат нового главного тренера

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, когда будет назначен новый специалист на должность главного тренера воронежской команды.

«Когда будет принято решение? В ближайшее время, сейчас. Думаю, один тур — максимум.

Какие у меня критерии тренера с точки зрения зарплаты? Не мои критерии, а критерии клуба с точки зрения возможностей. Я не могу сейчас говорить про заработную плату главного тренера. У нас самый маленький бюджет в РПЛ. Меньше миллиона рублей? Не буду сейчас говорить. Коммерческая тайна. Конечно, меньше», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором «Факел» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 3:0.