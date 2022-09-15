В «Факеле» рассказали, когда назначат нового главного тренера
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, когда будет назначен новый специалист на должность главного тренера воронежской команды.
«Когда будет принято решение? В ближайшее время, сейчас. Думаю, один тур — максимум.
Какие у меня критерии тренера с точки зрения зарплаты? Не мои критерии, а критерии клуба с точки зрения возможностей. Я не могу сейчас говорить про заработную плату главного тренера. У нас самый маленький бюджет в РПЛ. Меньше миллиона рублей? Не буду сейчас говорить. Коммерческая тайна. Конечно, меньше», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором «Факел» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 3:0.
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