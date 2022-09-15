Николай Рассказов оценил игру Михи Мевли в дебютном матче за «Спартак»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов оценил игру словенца Михи Мевли в дебютном матче за красно-белых. Мевля дебютировал за московский клуб в матче Кубка России с «Факелом», который завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
«Отлично игралось с Мевлей. Он недавно влился, но играл в России много времени, поэтому никаких проблем. Все друг друга знают, всё комфортно», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В сегодняшнем матче с «Факелом» нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового. На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева.
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