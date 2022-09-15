Асхабадзе: стадион «Факела» готов к Fan ID. Мы уже интегрировали систему допуска зрителей

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил готовность стадиона к введению системы паспорта болельщика — Fan ID.

«Пока не могу оценить, сильно ли подрежет бюджет введение Fan ID на нашем стадионе. Мы это оценим тогда, когда со следующего года будем входить в тот состав стадионов, который должен будет соответствовать нормативу Fan ID. На сегодняшний день мы благодарим всех болельщиков, которые ходят на стадион. Мы показываем один из лучших результатов. Как будет дальше, я не могу спрогнозировать.



Конечно, стадион готов. Мы интегрировали всю систему допуска зрителей на стадион. Это просто переход технический, но он уже есть. Потому и получили лицензию, так как интегрировали систему», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.