Асхабадзе: может ли Василенко вернуться в «Факел»? В будущем, может, и я куда-то вернусь

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал увольнение из клуба Олега Василенко. Специалист был уволен с поста главного тренера команды.



«У нас есть тренерский штаб, он работает достаточно давно. Пятибратов не является исключением. Мы довольны тем, как тренерский штаб работает. Мы оценим свои возможности, в первую очередь финансовые. В ближайшее время вы всё узнаете.



Может ли вернуться Василенко? Опять хайп. В будущем, возможно, и я куда-то вернусь.



Футболисты просили вернуть Василенко? Это к игрокам, а не ко мне. Мы обоюдно расстались, никаких претензий. Подтверждаю, что с Петровичем мы остались в хороших товарищеских отношениях», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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