Комличенко: дедушка хотел приехать на матч. Узнал про Fan ID и сказал, что посмотрит дома

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулся из-за введения системы Fan ID. Из-за введения этой системы попасть на стадион в России можно лишь при наличии удостоверения болельщика.
«У меня дочке годик ― мы ей до сих пор не сделали Fan ID, потому что надо её вести в МФЦ, фотографировать. По итогу на стадионе в этом сезона она ещё не была. Сына водили дважды в МФЦ, потому что не сразу смогли правильно сделать фото. Дедушка у меня хотел приехать на матч, но узнал про Fan ID – и не захотел таскаться в МФЦ. Сказал, что лучше дома посмотрит. Думаю, такая история не у меня одного», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
- 15 сентября 2022
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