«Вест Хэм» до сих пор не оплатил трансфер Крала

Руководство «Вест Хэма» до сих пор не оплатило трансфер полузащитника «Спартака» Алекса Крала в английский клуб. Чех в прошлом сезоне выступал за «молотобойцев» на правах аренды, из которой вернулся в московскую команду, с которой впоследствии приостановил контракт.

«Вест Хэм» до сих пор не выплатил часть суммы за годичную аренду опорника, за которую «Спартак» должен получить 5,2 млн. Трансферная выплата должна была пройти двумя платежами. Один был произведён, второй – нет. Из-за этого средства были возвращены на счёт «Вест Хэма».

Клуб утверждает, что не может осуществить платёж в обход ассоциации, а платёж через неё невозможен из-за позиции банка», – цитирует заявление красно-белых Sports.ru.