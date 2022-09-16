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Комличенко объяснил, почему «Ростов» хорошо играет в начале сезона

Комличенко объяснил, почему «Ростов» хорошо играет в начале сезона
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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил хорошую игру команды в начале сезона.

«С приходом Карпина и в прошлом сезоне были хороши. Это всё переложилось на новый сезон. Очень дисциплинированно играем, футбол нам в кайф, в нужный момент поддерживаем друг друга.

Есть ли кайф, что добиваемся такого результата без легионеров? Хороший вопрос. Я тоже думал об этом. По идее, команда должна была стать слабее, но мы стали сильнее. Это добавило сплочённости. Все на одной волне ― молодые, старые. Хотя, конечно, никто не хотел, чтобы ребята уезжали, но так получилось. Мы постарались вывести эту ситуацию нам в плюс. У нас получилось», – рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»

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