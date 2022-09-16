Константин Рауш: сделал бы российский паспорт и без вызова в сборную

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал о мотивации сделать российский паспорт.
«Паспорт я и так бы сделал — рано или поздно. Приглашение в сборную просто этот процесс несколько ускорило. Я мечтал играть за Россию», – приводит слова Рауша Sport24.
Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач. За национальную команду России Рауш провёл четыре матча. Он завершил профессиональную карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем.
Следующим соперником сборной России будет команда Киргизии. Эта встреча состоится 24 сентября в Бишкеке (Киргизия). В ноябре у национальной команды России запланирован матч с Боснией и Герцеговиной. При этом ведущие футболисты Боснии отказываются от участия в матче.
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