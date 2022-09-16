Константин Рауш высказался о своём непопадании на ЧМ

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился эмоциями, которые он пережил, когда получил травму перед чемпионатом мира.
«Непопадание на чемпионат мира – трагедия. Я должен был быть в заявке на ЧМ. Обсуждал это с Черчесовым. Я был в отличной форме. Ну, а потом… травма за день до объявления окончательного состава. После этого я неделю не хотел ни с кем разговаривать. Хотя звонков было море — когда брал телефон в руки, он в прямом смысле был раскалённым», – приводит слова Рауша Sport24.
Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач. За национальную команду России Рауш провёл четыре матча.
Рауш завершил профессиональную карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем.
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