Константин Рауш высказался о своём непопадании на ЧМ

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился эмоциями, которые он пережил, когда получил травму перед чемпионатом мира.



«Непопадание на чемпионат мира – трагедия. Я должен был быть в заявке на ЧМ. Обсуждал это с Черчесовым. Я был в отличной форме. Ну, а потом… травма за день до объявления окончательного состава. После этого я неделю не хотел ни с кем разговаривать. Хотя звонков было море — когда брал телефон в руки, он в прямом смысле был раскалённым», – приводит слова Рауша Sport24.



Напомним, Константин Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За это время он провёл в составе команды 48 матчей, в которых записал в свой актив два гола и восемь результативных передач. За национальную команду России Рауш провёл четыре матча.



Рауш завершил профессиональную карьеру в 32 года из-за проблем со здоровьем.

Новость по теме Константин Рауш: сделал бы российский паспорт и без вызова в сборную