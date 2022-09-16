«Текстильщик» предложил сборной России провести товарищеский матч

Футбольный клуб «Текстильщик» выразил готовность провести товарищеский матч со сборной России. Ивановский коллектив пообещал обеспечить национальную команду качественным футболом, тёплым приёмом и полными трибунами.
«Уважаемый РФС и лично Валерий Георгиевич Карпин! Читаем новости, видим, что есть трудности со спарринг-партнёрами. Но вы не расстраивайтесь! Футбольный клуб «Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, тёплый прием и полные трибуны гарантируем», — написала пресс-служба «Текстильщика» в соцсетях.
Напомним, в ноябре сборная России должна провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге. УЕФА не выступил против проведения подобной встречи. Однако некоторые боснийские игроки, в том числе и самые известные, отказываются играть с Россией. Матч находится под угрозой срыва.
- 16 сентября 2022
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