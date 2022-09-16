Колыванов: не могу сказать, что «Краснодар» засуживают в этом сезоне

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на критику российского судейства со стороны «Краснодара». Напомним, ранее «быки» остались недовольны тремя назначенными в свои ворота пенальти в матче с ЦСКА (1:4). Однако ЭСК признала все решения арбитра в этой игре правильными.
«На судейство жалуется не только «Краснодар». Когда одной из команд не нравится работа рефери, разумеется, высказывается недовольство. Проблемы всегда были и есть, и не только у южан. Видимо, их задевает, что какие-то решения были приняты неправильно. Поэтому клуб делает всё от него зависящее, чтобы выступить против произвола. Поверьте мне, ошибки допускают все. Есть компетентные органы, которые разбирают все спорные эпизоды. Но я не могу сказать, что конкретно «Краснодар» в текущем сезоне засуживают. Понятное дело, в каждой команде хотят, чтобы против неё совершали как можно меньше помарок. Но еженедельно появляются новые поводы для недовольства», — приводит слова Колыванова RT.
- 16 сентября 2022
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