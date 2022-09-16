«Амкал» подал протест в КДК по матчу 1/64 финала Кубка России со «Звездой»

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков сообщил о подаче протеста в КДК РФС по поводу результата матча 1/64 финала Кубка России со «Звездой».
«Утро президента начинается не с кофе, а с важных писем с протестами. В сроки подачи уложились. Ждём ответ», — написал Попков в своём телеграм-канале.
Напомним, медийная команда уступила профессиональной в серии послематчевых пенальти. Однако по ходу игры «Амкал» пропустил достаточно спорный гол — пока арбитр разговаривал с игроками, «Звезда» поразила ворота соперника, быстро разыграв штрафной удар. Однако они разыграли стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол. К тому же судья в это время общался с игроками «Амкала», чем отвлёк их от эпизода.
Ранее «Амкал» прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) в 1/256 финала Кубка и «Тверь» (1:0) в 1/128 финала.
- 16 сентября 2022
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