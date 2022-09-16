Мележиков: цель «Спартака» — чемпионство. А задача — набирать максимум очков в каждом туре

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об амбициях красно-белых на сезон. По его мнению, стать чемпионом — это цель московской команды, а вот задача заключается в том, чтобы набирать как можно больше очков от тура к туру. Функционер разделяет понятия цели и задачи и подчёркивает желание добиться результата в ближайшей перспективе.

«Романцев говорил, что перед Абаскалем задача — стать чемпионом РПЛ? Такой задачи не было. Олег Иванович, наверное, неверно интерпретировал моё интервью. Цели у нас такие, и других быть не может. А задача команды — в каждом туре добиваться максимума очков. Задача же клуба — обеспечить для этого все условия.

Времени на раскачку нет, результат нам нужен в ближайшей перспективе. Задача — усилить команду зимой, а задача команды сейчас — набрать максимальное количество очков, — стиснув зубы, преодолеть сложный период», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти турах РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице.