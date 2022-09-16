Кто и с кем сыграет дальше?

«Спартак» классно начал в Кубке, но схема турнира очень сложна. Расклады после двух туров

В Кубке России закончился 2-й тур группового этапа. Команды РПЛ сыграют по шесть матчей на этой стадии, которая завершится 20 ноября. Рассказываем, сколько всего клубов осталось в розыгрыше и что интересного произошло в группах.

Путь регионов

Путь регионов стартовал 16 августа. На стадиях 1/256, 1/128 и 1/64 финала участие приняли любительские команды и клубы второго дивизиона, разбитые по географическому принципу. На этом этапе свои матчи провели медийные команды. «Амкал» прошёл «Зоркий» и «Тверь», но уступил «Звезде», а 2DROTS выбили «Чертаново» и проиграли «Текстильщику».

Матч «Амкала» в Кубке России Фото: vk.com/german_el_classico

5 октября в Пути регионов стартует 1/32 финала. На этом этапе в турнир вступят команды Первой лиги. Две из них (определятся жеребьёвкой) сыграют между собой, остальные — в гостях с победителями предыдущего раунда (пары команд определятся по результатам жеребьёвки). Кроме того, в этом раунде примет участие любительская команда «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска. Помимо неё в игре остаются:

«Черноморец» (Новороссийск);

«Кубань Холдинг»;

«Ротор» (Волгоград);

«Текстильщик» (Иваново);

«Торпедо» (Владимир);

«Звезда» (Санкт-Петербург);

«Динамо» (Санкт-Петербург);

«Космос» (Долгопрудный);

«Пересвет» (Домодедово);

«Динамо» (Брянск);

«Авангард» (Курск);

«Зенит-Ижевск»;

«Динамо-Владивосток».

Путь РПЛ

По итогам группового этапа по два победителя каждой группы выйдут в четвертьфинал верхней сетки плей-офф. Клубы, финишировавшие третьими, сыграют в четвертьфинале нижней сетки плей-офф (плей-офф Пути регионов с первого этапа).

Группа A

Здесь неожиданно лидирует «Пари НН». Команда Михаила Галактионова обыграла «Локомотив» благодаря дублю Виктора Александрова и в серии пенальти одолела «Химки» (1:1, 5:3 с. п.). Удивил «Локомотив»: клуб уступил в 1-м туре и с трудом взял очки в игре с «Краснодаром». «Быки» не забили три пенальти подряд Даниилу Худякову, который выиграл вратарскую дуэль у Матвея Сафонова. Хуже всего дела у «Химок», которые не побеждают больше месяца. А защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов внезапно проявил себя в бомбардирском качестве — забил «Химкам» и «Локомотиву».

Расписание оставшихся матчей:



28 сентября, 17:30, «Химки» – «Локомотив»

28 сентября, 20:00, «Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»

18 октября, 19:00, «Локомотив» – «Химки»

19 октября, 19:00, «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

8 ноября, «Краснодар» – «Локомотив»

8 ноября, «Химки» – «Пари Нижний Новгород»

18 ноября, «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»

18 ноября, «Краснодар» – «Химки».

Группа А

Группа B

Гильермо Абаскаль выпускает второй состав на матчи Кубка России, и «Спартак» побеждает. После победы над «Крыльями Советов» (1:0) красно-белые разгромили «Факел» благодаря голам Павла Мелёшина, Квинси Промеса и Александра Соболева. В свою очередь, самарцы сенсационно обыграли «Зенит», который в 1-м туре расправился с воронежским клубом.

Расписание оставшихся матчей:



29 сентября, 17:30, «Факел» – «Крылья Советов»

29 сентября, 20:30, «Спартак» – «Зенит»

19 октября, 18:00, «Факел» – «Спартак»

20 октября, 20:30, «Зенит» – «Крылья Советов»

8 ноября, «Факел» – «Зенит»

8 ноября, «Крылья Советов» – «Спартак»

18 ноября, «Зенит» – «Спартак»

18 ноября, «Крылья Советов» – «Факел».

Группа В

Группа C

Главная звезда этой группы – 23-летний форвард «Ростова» Егор Голенков. Нападающий забил четыре гола и помог своей команде победить «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:1). Бело-голубые проиграли «Ростову» и взяли очки в матче с «Ахматом» (2:1). А у «Оренбурга» 0 очков: поражения от грозненцев и «Ростова» с одинаковым счётом 1:3.

Расписание оставшихся матчей:



28 сентября, 17:30 «Оренбург» – «Динамо»

29 сентября, 15:00, «Ахмат» – «Ростов»

18 октября, 20:30, «Динамо» – «Ростов»

19 октября, 15:30, «Оренбург» – «Ахмат»

8 ноября, «Оренбург» – «Ростов»

8 ноября, «Ахмат» – «Динамо»

18 ноября, «Ростов» – «Ахмат»

18 ноября, «Динамо» – «Оренбург».

Группа С

Группа D

Здесь главный сюрприз со знаком минус – «Сочи». Команда Вадима Гаранина проиграла двум аутсайдерам РПЛ – «Уралу» (0:2) и «Торпедо» (1:3). ЦСКА взял шесть очков из шести в матчах с этими командами и имеет трёхочковый отрыв.

Расписание оставшихся матчей:



28 сентября, 15:00, «Урал» – «Торпедо»

28 сентября, 20:00, ЦСКА – «Сочи»

19 октября, 20:30, ЦСКА – «Торпедо»

20 октября, 18:00, «Сочи» – «Урал»

8 ноября, «Торпедо» – «Сочи»

8 ноября, «Урал» – ЦСКА

18 ноября, «Сочи» – ЦСКА

18 ноября, «Торпедо» – «Урал».