«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче заключительного этапа женской Суперлиги
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону проходил матч заключительного этапа женской Суперлиги-2022. Местный «Ростов» на своём поле встречался с «Локомотивом». Финальный свисток Веры Опейкиной зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.
На 49-й минуте Лиана Юхаева после передачи Надежды Колтаковой нанесла точный удар по воротам Татьяны Щербак.
«Ростов» набрал 15 очков и располагается в турнирной таблице женской Суперлиги на четвёртой строчке. «Локомотив» с 21 очком остаётся на второй позиции. Борьбу за медали также ведут «Зенит» (первое место, 23 очка) и ЦСКА (третье место, 20). Свой матч команды проводят на стадионе «Новые Химки» в эти минуты. Счёт по-прежнему не открыт.
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