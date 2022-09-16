«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче заключительного этапа женской Суперлиги

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону проходил матч заключительного этапа женской Суперлиги-2022. Местный «Ростов» на своём поле встречался с «Локомотивом». Финальный свисток Веры Опейкиной зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.



На 49-й минуте Лиана Юхаева после передачи Надежды Колтаковой нанесла точный удар по воротам Татьяны Щербак.



«Ростов» набрал 15 очков и располагается в турнирной таблице женской Суперлиги на четвёртой строчке. «Локомотив» с 21 очком остаётся на второй позиции. Борьбу за медали также ведут «Зенит» (первое место, 23 очка) и ЦСКА (третье место, 20). Свой матч команды проводят на стадионе «Новые Химки» в эти минуты. Счёт по-прежнему не открыт.