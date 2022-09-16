Червиченко: Эшуорт — русофоб. Три раза отговаривал Норманна от переезда в Россию

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых согласовано.

«Во-первых, не очень понимаю, зачем брать иностранца. Во-вторых, зачем брать англичанина – представителя страны русофобов. А если кто-то поинтересуется, то эта кандидатура – это чистый русофоб, который того же Норманна три трансферных окна отговаривал от перехода в «Ростов». Рассказывал, что Россия – это грязь, слякоть, там ходят медведи, что стадион в Ростове на пять тысяч мест и тому подобное. И только когда Норманну показали этот стадион перед чемпионатом мира, тогда уже всё стало понятно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.