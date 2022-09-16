Кокорин: двоякие эмоции от гола, потому что команда проигрывала
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Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий в этом сезоне за кипрский «Арис», поделился впечатлениями после первого забитого за новую команду гола.
«Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, у меня получилось забить. Поэтому полностью радости особо не испытал. Но рад, что получилось, так скажем, быстро забить, это мне придаст дополнительно хороших эмоций, и для уверенности это очень хорошо.
Есть ли человек. которому я бы посвятил этот гол? Да, мой ребёнок. Все голы ему посвящаю», — рассказал Кокорин пресс-службе «Ариса».
Александр отличился в самой концовке матча с «Кармиотиссой», его команда проиграла со счётом 1:2. Это была третья игра за «Арис» для Кокорина, в своём дебютном матче он оформил голевую передачу.
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