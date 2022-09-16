Осинькин: в «Крыльях Советов» Коваленко удобнее расти, чем где бы то ни было

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил уверенность, что Александру Коваленко будет удобнее всего развиваться именно в самарском клубе.
«Сейчас в «Крыльях Советов» ему удобнее расти, чем где бы то ни было. Есть, конечно, клубы более статусные, с более сильными футболистами, но сегодня Саша здесь на своём месте. Играл бы он столько времени в других командах — не факт. Сейчас ему надо пройти этот этап. Коваленко уже полноценный игрок «Крыльев», но ещё всё-таки не лидер. Ему ещё надо развиваться, прибавлять, становиться лидером в Самаре, чтобы потом быть конкурентоспособным в других клубах.
У нас коллектив молодой, весёлый — много шуток, подколов на эту тему. Саша и сам любит пошутить над другими, но естественно, что все эти шуточки возвращаются к нему. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы он адекватно понимал, что он может на поле, а что — ещё нет. Постараемся сделать так, чтобы ему ничего не мешало в индивидуальном росте. Пока всё вроде бы складывается хорошо», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 16 сентября 2022
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