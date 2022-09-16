В «ПСЖ» высказались о возможных переговорах с Зиданом до назначения Галтье

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, что французский клуб не вёл переговоров с другими менеджерами во время назначения Кристофа Галтье главным тренером команды.

«Зидан? Я сразу же позвонил Галтье, переговоров с другими тренерами не было», — приводит слова Кампоса RMC Sport.

56-летний Галтье стал главным тренером парижской команды в июле 2022 года, заняв вакантную должность после увольнения Маурисио Почеттино. Под руководством Галтье «ПСЖ» в 10 матчах одержал девять побед и единожды сыграл вничью.

50-летний Зидан находится без команды с июня 2021 года, когда покинул мадридский «Реал». Ранее неоднократно сообщалось, что именно Зинедин станет новым главным тренером «ПСЖ» после ухода Почеттино.

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