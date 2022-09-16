«Брайтон» ведёт переговоры с Де Дзерби о назначении на пост главного тренера
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Английский футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», ищущий главного тренера на смену Грэму Поттеру, ведёт переговоры с 43-летним итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Переговоры проходят успешно, назначение Де Дзерби будет зависеть от решения клуба. 43-летний специалист завершил карьеру футболиста в 2013 году, в том же году началась его тренерская карьера. В 2016 году Де Дзерби возглавил «Сассуоло», в 2017-2018 годах руководил «Беневенто», а с 2018 по 2021 год тренировал «Сассуоло». Сезон-2021/2022 провёл в качестве главного тренера донецкого «Шахтёра».
Напомним, бывший наставник «чаек» Грэм Поттер возглавил лондонский «Челси» после отставки Томаса Тухеля.
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