«Брайтон» ведёт переговоры с Де Дзерби о назначении на пост главного тренера

Английский футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», ищущий главного тренера на смену Грэму Поттеру, ведёт переговоры с 43-летним итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры проходят успешно, назначение Де Дзерби будет зависеть от решения клуба. 43-летний специалист завершил карьеру футболиста в 2013 году, в том же году началась его тренерская карьера. В 2016 году Де Дзерби возглавил «Сассуоло», в 2017-2018 годах руководил «Беневенто», а с 2018 по 2021 год тренировал «Сассуоло». Сезон-2021/2022 провёл в качестве главного тренера донецкого «Шахтёра».

Напомним, бывший наставник «чаек» Грэм Поттер возглавил лондонский «Челси» после отставки Томаса Тухеля.