«Олимпиакос» подписал Седрика Бакамбу

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» (Пирей) подписал контракт с конголезским нападающим Седриком Бакамбу, сообщает официальный сайт красно-белых.

Ранее в это трансферное окно к действующим чемпионам Греции присоединились защитники Марсело и Шиме Врсалько, полузащитник Хамес Родригес.

31-летний Бакамбу подписал контракт до конца сезона-2024/2025. Форвард перешёл в «Олимпиакос» в качестве свободного агента, его последним клубом был «Марсель», где он провёл вторую половину сезона-2021/2022, приняв участие в 24 матчах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи.

Кроме того, Бакамбу выступал за французский «Сошо», испанский «Вильярреал», китайский «Бэйцзин Гоань» и турецкий «Бурсаспор». Нападающий играл за молодёжные сборные Франции, однако в 2015 году дебютировал за национальную команду Демократической Республики Конго. За эту сборную у Бакамбу 40 игр и 13 голов.