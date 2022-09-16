«Олимпиакос» подписал Седрика Бакамбу

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» (Пирей) подписал контракт с конголезским нападающим Седриком Бакамбу, сообщает официальный сайт красно-белых.
Ранее в это трансферное окно к действующим чемпионам Греции присоединились защитники Марсело и Шиме Врсалько, полузащитник Хамес Родригес.
31-летний Бакамбу подписал контракт до конца сезона-2024/2025. Форвард перешёл в «Олимпиакос» в качестве свободного агента, его последним клубом был «Марсель», где он провёл вторую половину сезона-2021/2022, приняв участие в 24 матчах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи.
Кроме того, Бакамбу выступал за французский «Сошо», испанский «Вильярреал», китайский «Бэйцзин Гоань» и турецкий «Бурсаспор». Нападающий играл за молодёжные сборные Франции, однако в 2015 году дебютировал за национальную команду Демократической Республики Конго. За эту сборную у Бакамбу 40 игр и 13 голов.
- 16 сентября 2022
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:19
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:38