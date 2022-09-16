Мостовой: ощущение, что в «Спартаке» играют с глобусом — привозят людей со всех стран

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых согласовано.
«Вообще не знаю, кто такой Эшуорт. Мне сказали, что он много-много лет назад где-то в «Ростове» был. Без понятия, в какой должности и что он там делал. Может, как турист… Исполнял обязанности спортивного директора? Может, как раз в то время, когда все тянулись в Россию. Сейчас даже не знаю, где он был в последнее время.
Сейчас в клубе новые владельцы, поэтому, скорее всего, подтянули среди знакомых.
В шутку скажу, но такое ощущение, что в «Спартаке» с глобусом играют – людей привозят со всех стран. Я посчитал, по-моему, седьмая страна: швейцарцы, португальцы, испанцы, итальянцы — теперь вот англичанин.
Такое ощущение, что «Спартак» просто открывает новых людей: кто знал Абаскаля и Каттани? Может, в каких-то своих кругах знают, и всё. Я не удивлён. Говорю, с глобусом кто-то сидит, дома крутит его: «Ну давай из Англии кого-то?», а ему отвечают: «Ну давай!» – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 16 сентября 2022
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