Le Parisien: Килиан Мбаппе не поверил, что Поль Погба пытался его сглазить

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, был допрошен следователями. Об этом сообщает Le Parisien. Мужчину подозревают в возможном вымогательстве у своего брата.

По сведениям источника, следователи всё больше убеждаются, что Матиас играл «активную роль» в возможном вымогательстве у своего брата Поля. Полиция установила, что Матиас находился в тренировочном центре «Ювентуса» вместе с шантажистами, чтобы оказать давление на Поля. Матиас объяснил, что действовал таким образом из-за давления со стороны третьих лиц. На допросе он отрицал свою причастность к вымогательству и похищению оружия своего младшего брата.



Прокуратура Франции ранее объявила о начале расследования по обвинению в вымогательстве с применением оружия в составе организованной группы, временном похищении на срок менее семи дней для содействия совершению преступления и участии в сообществе преступников с целью совершения преступления. Предполагается, что люди из ближайшего окружения Поля требовали € 13 млн, три из них для немедленной выплаты. Они были вооружены, а инцидент якобы произошёл в марте 2021 года на окраине Парижа.



Также 32-летний Матиас заявлял, что его младший брат Поль годами нанимал колдуна, чтобы сглазить своего французского товарища по команде Килиана Мбаппе. В своих видеороликах в социальных сетях Матиас утверждал, что у него есть доказательства этого, но не показывал их.



Поль Погба, который восстанавливается после травмы колена, отрицал это перед французскими следователями. Сообщается, что Мбаппе утверждал, что разговаривал и с Полем, и с Матиасом, и сказал, что предпочитает придерживаться версии своего коллеги по сборной Франции.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик: