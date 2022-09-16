Каррагер — о Боули: болельщиков «Челси» должно беспокоить, что он говорит, а потом думает

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал идеи совладельца «Челси» Тодда Боули, которые связаны с АПЛ.



«Для меня вся проблема не столько в глупости идей Боули об игре всех звёзд между Cевером и Югом и «турнирах» на вылет.



Меня раздражает то, с каким высокомерием он делает заявления. Болельщиков «Челси» должно беспокоить то, что Боули сначала говорит, а потом уже думает. Либо он не советовался о том, как будут восприняты такие комментарии, либо, что ещё хуже, не стал прислушиваться к ним.



Вот урок, который Боули не мешало бы взять на вооружение: перед тем как говорить, тщательнее изучи предмет обсуждения. Это не антиамериканские настроения. Это настроения против высокомерия. Мне всё равно, откуда Боули родом – из Мэриленда или Манчестера», – цитирует Каррагера The Telegraph.

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