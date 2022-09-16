«Герта» под руководством Шварца упустила победу над «Майнцем»

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Германии по футболу, в рамках которого сыграли «Майнц» и «Герта». Встреча прошла на поле стадиона «Мева-Арена» в городе Майнц. Игру обслуживала бригада арбитров, во главе которой оказался Франк Вилленборг из города Оснабрюк. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.



«Герта» смогла открыть счёт на 30-й минуте. Отличился французский полузащитник Лука Тусар. Голевую передачу на него оформил нигерийский нападающий Чидера Эджуке, который раньше выступал за ЦСКА. «Майнц» ушёл от поражения на 94-й минуте. Отличился французский защитник Антони Каси.



«Герта» набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. «Майнц» (11) – на шестой позиции.