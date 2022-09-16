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Лисандро Мартинес: я выбрал «Манчестер Юнайтед», потому что это лучший клуб мира

Лисандро Мартинес: я выбрал «Манчестер Юнайтед», потому что это лучший клуб мира
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, почему принял решение перейти в английский клуб.

«Я выбрал «Манчестер Юнайтед», потому что это лучший клуб в мире. Вот и всё. Для меня всё было предельно просто. Это реально лучший клуб в мире. В каждой игре ты чувствуешь поддержку фанатов. Всегда мечтал играть за этот клуб. Все знают «Манчестер Юнайтед», это клуб с величайшей историей», – цитирует Мартинеса Sports Illustrated.

Мартинес был игроком амстердамского «Аякса» с лета 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Летом 2022 года футболист принял решение перейти в английский клуб. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.

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