Винисиус Жуниор высказался о предстоящем дерби с «Атлетико»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил в клубе награду лучшему игроку августа и акцентировал внимание на том, что полностью сфокусирован на предстоящем матче с «Атлетико».



«Я чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду, как этот сезон будет развиваться дальше. Хочу, чтобы он был точно не хуже предыдущего. Возможно, даже лучше. Тренер верит в меня, я чувствую себя раскованно перед воротами соперника, но в то же время стараюсь продолжать работать и становиться сильнее с каждым днём.



Сейчас мы полностью сосредоточены на дерби, сфокусированы только на игре с «Атлетико». Мы усердно готовимся, чтобы показать хорошую игру. Это будет большой матч. Считаю, что наша тяжёлая работа, проделанная в предсезонке, окупается с самого старта официальных матчей. Это важно для всех – у нас в составе как молодёжь, так и опытные игроки», – приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».



Дерби на поле «Атлетико» состоится в воскресенье, 18 сентября. Начало в 22:00 мск. «Реал» со стопроцентным результатом лидирует в Примере – пять побед в пяти матчах. Команда Симеоне – седьмая в таблице. «Матрасники» по разу сыграл вничью и уступили, выиграв трижды (10 очков).

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