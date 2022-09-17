Врач сборной России, работающий на Кипре, не прилетит на сбор и на матч с Киргизией
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Врач национальной сборной России по футболу Михаил Вартапетов из-за сложностей с логистикой пропустит сбор национальной команды и товарищеский матч с Киргизией в Бишкеке, который должен состояться 24 сентября в Бишкеке. Вартапетов находится на Кипре, где работает руководителем медицинского департамента в клубе «Пафос».
«Логистический вопрос помешал моему приезду в расположение сборной России на сбор в Новогорске и на матч в Бишкеке. Скучаю по команде, по игрокам, тренерам и персоналу. Надеюсь, в ноябре всё-таки выберусь», – приводит слова Вартапетова «Матч ТВ».
Ранее стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор и матч со сборной Кыргызстана. В список вошли 28 футболистов.
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