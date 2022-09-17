Экс-спортивный директор «Зенита»: с Кокориным «Арис» может выйти в еврокубки

Экс-спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини, работавший также менеджером в сборной России, высказался о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе».
«До сих пор не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине», он действительно хороший футболист. Но на Кипре футбол не такого высокого уровня, думаю, там он сможет играть очень хорошо и надеюсь, что забьёт много голов. В таком случае не стал бы исключать его возвращения в «Фиорентину», хотя и «фиалки» сейчас не блещут в Лиге Европы.
«Арис» – хорошая команда, но разве что для Кипра. Думаю, если Кокорин останется на Кипре до конца этого сезона, то «Арис» вполне может выйти в еврокубки», – приводит слова Чинквини «РБ Спорт».
15 сентября Кокорин забил дебютный гол за «Арис» в матче чемпионата Кипра с «Кармиотиссой». Для Александра этот мяч стал первым за 655 дней — с ноября 2020 года.
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