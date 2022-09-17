«Торпедо» — ЦСКА: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и ЦСКА на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — ЦСКА.



«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, Ле Таллек, Эркинов, Каймаков, Савич, Лебеденко, Караев.



ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.



Московский ЦСКА набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (23).