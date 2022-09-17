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«У них есть привычка побеждать». Тренер «Атлетико» Симеоне высоко оценил уровень «Реала»

«У них есть привычка побеждать». Тренер «Атлетико» Симеоне высоко оценил уровень «Реала»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 6-го тура Примеры с «Реалом».

«У «Реала» выдающаяся команда с молодыми игроками, которые набираются опыта, взаимодействуя с футболистами, которые годами выступают на самом высоком уровне. Вот почему у них есть привычка побеждать. Мы постараемся провести матч так, чтобы нам было комфортно.

Я думаю, что всегда нужно приезжать на важные матчи с уверенностью в себе, потому что каждая следующая игра — это новая история. Мы никогда не знаем, чем закончится эта новая картина. Вот почему футбол — это захватывающая и весёлая игра.

Облак завтра будет в воротах «Атлетико». Дерби — это очень важный матч для нас и для болельщиков», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

«Атлетико М» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур

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