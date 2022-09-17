Масалитин: «Торпедо» показывает самый невнятный футбол. У ЦСКА не должно быть проблем
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо», который состоится сегодня, 17 сентября.
«ЦСКА и «Торпедо» недавно играли в Кубке. Когда идут спаренные игры, очень тяжело проводить второй матч. Если ты в первой игре победил, то ко второй у тебя появляется небольшая самоуверенность. Именно это опасно для ЦСКА.
Про «Торпедо» очень тяжело говорить. На сегодняшний день они показывают самый невнятный футбол. Связано это всё с руководством. Если ЦСКА серьёзно подойдёт к игре, то проблем не должно возникнуть. Если же будут слишком самоуверенны, то будут проблемы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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