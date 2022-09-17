«Ростов» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов».
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Глушенков.
«Ростов» набрал 19 очков в девяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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