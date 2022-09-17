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Радченко: с «Динамо» «Зенит» должен реабилитироваться после поражения от «Крыльев» в Кубке

Радченко: с «Динамо» «Зенит» должен реабилитироваться после поражения от «Крыльев» в Кубке
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Бывший нападающий Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Зенита» и московского «Динамо» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, получится интересный матч. «Динамо» играет у себя дома, и «Динамо» нужно набирать очки. «Зенит» тоже должен реабилитировать себя после поражения от «Крыльев». Конечно, фаворит матча «Зенит».

Думаю, «Динамо» будет играть вторым номером. Будет много борьбы в середине поля, потому что «Динамо» не даст свободно действовать «Зениту» в середине поля. Будет интересный матч», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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