Радченко: с «Динамо» «Зенит» должен реабилитироваться после поражения от «Крыльев» в Кубке

Бывший нападающий Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Зенита» и московского «Динамо» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Думаю, получится интересный матч. «Динамо» играет у себя дома, и «Динамо» нужно набирать очки. «Зенит» тоже должен реабилитировать себя после поражения от «Крыльев». Конечно, фаворит матча «Зенит».



Думаю, «Динамо» будет играть вторым номером. Будет много борьбы в середине поля, потому что «Динамо» не даст свободно действовать «Зениту» в середине поля. Будет интересный матч», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.