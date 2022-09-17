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Зделар — о поражении с «Торпедо»: дело в концентрации. ЦСКА недостаточно сфокусировался

Зделар — о поражении с «Торпедо»: дело в концентрации. ЦСКА недостаточно сфокусировался
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Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«Как вы видели, мы пропустили гол. Один удар – и они забили. После этого мы начали атаковать. К сожалению, не забили. И очень грустно, так как мы набрали очень хороший ход. Очень трудно проигрывать таким образом. Нужно поднять голову и продолжать работать во время паузы на матчи сборных. И посмотреть, что сможем сделать к следующему матчу.

Дело в концентрации? Да, конечно. Мы недостаточно сфокусировались на сегодняшнем матче. Нужно больше самоотдачи. Такие матчи требуют больше мотивации, чем матчи дерби», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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