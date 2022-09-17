Дембеле вышел в стартовом составе «Барселоны», утром у него родилась дочка

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел в стартовом составе команды на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче». Сегодняшним утром у французского футболиста родилась дочка. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, наставник «Барселоны» Хави спросил Дембеле о возможности участия в матче. В словах французского футболиста не было ни грамма сомнения. Нападающий хотел играть и прямо сказал об этом тренеру. На следующей неделе Дембеле отправится в расположение сборной Франции.
25-летний Дембеле в семи матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Кадис» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 5-й тур:
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