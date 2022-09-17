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«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
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Александр Мостовой: сейчас «Динамо» не подарок. «Зениту» точно будет непросто

Александр Мостовой: сейчас «Динамо» не подарок. «Зениту» точно будет непросто
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями перед матчем московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».

«Почему «Динамо» должно закрываться? Команда отдаёт мяч, если у неё недостаточно техники или ещё чего. Всё ведь зависит от общего уровня. Играли «Крылья» с «Зенитом» — они могли встать сзади, но играли. Можно сказать футболисту уровня Глушенкова: «Отдай мяч, стой и жди, когда на тебя будут бежать».

«Динамо» закрываться не будет. Просто если мяч будет у Малкома, Клаудиньо и Вендела, то, конечно, у них тяжело его отнять, так как они обладают хорошей техникой. У «Зенита» шансы в этом матче выше. Лидеры получили отдых в кубковом матче. Но «Динамо» сейчас укрепилось: приехали три-четыре новых футболиста. «Динамо» точно не подарок. «Зениту» точно будет непросто», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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