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Александр Кержаков рассказал, в каком случае «Зенит» легко выиграет у «Динамо»

Александр Кержаков рассказал, в каком случае «Зенит» легко выиграет у «Динамо»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями перед матчем сине-бело-голубых с московским «Динамо» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Для меня фаворит — «Зенит». Хотя всё будет зависеть от игры «Динамо». Если начнут в атаку и в открытый футбол, то «Зенит» очень спокойно достигнет лёгкой победы. Если же «Динамо» закроется, то у них будет шанс», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После девяти сыгранных туров чемпионата России «Зенит» набрал 23 очка (первое место), у «Динамо» — 16 очков (шестое место). Матч состоится сегодня, 17 сентября, в 19:00 мск на «ВТБ Арене». Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.

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