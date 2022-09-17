Алексей Игонин: мне нравится игра «Динамо» — могут преподнести сюрприз «Зениту»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями на центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургская команда сыграет против московского «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
«Динамо» может преподнести сюрприз «Зениту». Мне нравится, как играет «Динамо». Интересно, будут ли они выстраивать игру, основываясь на сильных и слабых качествах «Зенита»? Или же будут играть в свой футбол? «Динамо» может нивелировать преимущество и не дать гостям сыграть в свой футбол», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, встреча состоится сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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