Агент Бальде: в ближайшее время опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о ситуации со своим клиентом.

«В ближайшее время мы опубликуем пост в социальных сетях касательно допинга», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Решение о его дисквалификации было принято Национальным антидопинговым судом Италии. По правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями.



По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания.



Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет платить сенегальцу зарплату на период дисквалификации.