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Валерий Карпин признался, что опустошён после победы «Ростова» над «Крыльями Советов»

Валерий Карпин признался, что опустошён после победы «Ростова» над «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. План на игру был нарушен? Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.

Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12–13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

После этого матча «Ростов» набрал 22 очка и вплотную подобрался к возглавляющему таблицу «Зениту», переместившись на вторую строчку. У «Крыльев Советов» остаётся в активе 10 набранных очков и 10-е место чемпионата.

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