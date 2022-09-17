Валерий Карпин признался, что опустошён после победы «Ростова» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. План на игру был нарушен? Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.



Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12–13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

После этого матча «Ростов» набрал 22 очка и вплотную подобрался к возглавляющему таблицу «Зениту», переместившись на вторую строчку. У «Крыльев Советов» остаётся в активе 10 набранных очков и 10-е место чемпионата.