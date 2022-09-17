Валерий Карпин признался, что опустошён после победы «Ростова» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. План на игру был нарушен? Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.
Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12–13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.
После этого матча «Ростов» набрал 22 очка и вплотную подобрался к возглавляющему таблицу «Зениту», переместившись на вторую строчку. У «Крыльев Советов» остаётся в активе 10 набранных очков и 10-е место чемпионата.
- 17 сентября 2022
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:35
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:01