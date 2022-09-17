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Нагельсман высказался об отсутствии в «Баварии» бомбардира после ухода Левандовского

Нагельсман высказался об отсутствии в «Баварии» бомбардира после ухода Левандовского
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман после поражения от «Аугсбурга» со счётом 1:0 в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги прокомментировал влияние на результаты в последних матчах чемпионата отсутствия у команды бомбардира в лице чистокровного «девятого номера».

«Что изменится, если я скажу «да» или «нет»? Если я скажу «нет», другие скажут, что я не хочу признавать проблему, а если скажу «да», они объявят, что я скучаю по Левандовскому. На скамейке запасных у нас есть Шупо [Эрик Шупо-Мотинг], иначе у нас тогда не было бы ни одного классического нападающего», — цитирует слова Нагельсмана страница мюнхенского клуба Bayern & Germany.

Напомним, этим летом стан «Баварии» покинул Роберт Левандовски, перейдя в «Барселону». За восемь матчей во всех турнирах игрок успел забить забил 11 голов и отдал две голевые передачи. Руководство мюнхенского клуба на замену Левандовскому приобрело Садио Мане из «Ливерпуля». Сенегалец за 11 встреч во всех турнирах смог отличиться только пятью забитыми мячами.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом:

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