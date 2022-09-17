RMC Sport: у Матиаса Погба есть алиби на день похищения его брата Поля

Матиас Погба имеет алиби на день, когда его брат Поль Погба был похищен и удерживался в квартире в Париже. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на следователей. По сведениям источника, Матиас всё же был в числе участников банды, которая прибыла на тренировочную базу туринского «Ювентуса» в июле.

Ранее Поль Погба заявлял о шантаже и угрозах со стороны организованной банды. Он рассказал следователям из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью, что был пойман друзьями детства, которые угрожали футболисту автоматами. Преступники потребовали € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им. Банда заявляла, что тайно защищала Погба на протяжении 13 лет. Среди злоумышленников Поль Погба узнал своего брата Матиаса.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик: