Добровинский: чего не хватило «Динамо»? Хватило Карасёва. Трудно играть против 12 человек

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал судейство главного арбитра Сергея Карасёва в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» проиграло санкт-петербургскому «Зениту».

«Чего не хватило «Динамо»? «Динамо» хватило Карасёва. Трудно играть против 12 человек, один из которых — судья», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча между командами закончилась со счётом 1:0 в пользу «Зенита». По ходу игры у московской команды покинул поле за вторую жёлтую карточку парагвайский защитник Роберто Фернандес. По итогам матча «Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на своём поле. Московское «Динамо» отправится в гости к грозненскому «Ахмату».