Йоканович — о матче с «Зенитом»: есть ощущение неуважения к «Динамо» со стороны судей

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2) высказался об удалении защитника команды Роберто Фернандеса и судействе в матче.

«Второе удаление Фернандеса — такое бывает. Не уверен, что вторая жёлтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.



Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской команды. Это ощущалось во многих моментах матча. Это мои ощущения. «Зенит» заслужил победу, я как игрок провёл 500 матчей, как тренер – тоже много. Это позволяет мне делать такие выводы по работе главного судьи сегодня», — приводит слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.