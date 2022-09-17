«Ощущение дежавю». Гафин — о судействе Карасёва в матче «Динамо» — «Зенит»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал судейство главного арбитра Сергея Карасёва в матче между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы очень раздосадованы тем, что проиграли. Наверное, по игровым моментам можно сказать, что в первом тайме мы играли недостаточно агрессивно. Были подходы, которые, к сожалению, не заканчивались какой-то конкретикой. Наверное, в этом плане всё по игре.



Во втором тайме мы активизировались, но вторая жёлтая карточка Фернандеса во многом сломала нашу игру. У нас такое ощущение дежавю: в предыдущем матче со «Спартаком», который Карасёв судил, он удалил Варелу, и после этого игры не было. Сегодня у нас собрался почти аншлаг, и хочется видеть более качественное судейство от, как считается, нашего лучшего арбитра, когда-то арбитра ФИФА. Мы видели несколько моментов, на которые мы не хотим и не можем жаловаться. Но ситуация с Арсеном Захаряном, где он вспылил и получил жёлтую карточку, — очевидный удар по ноге: у Арсена ссадина и кровь, а момента нет. Из таких мелких моментов складывается целостная картина. Если вы посмотрите количество нарушений в одну и в другую пользу, вы поймёте направление мысли нашего ведущего арбитра», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.