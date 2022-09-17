Добровинский: зачем «Зениту» платить зарплату десяти бразильцам? Что даст нашему футболу?

Адвокат Александр Добровинский после матча 10-го тура между «Зенитом» и «Динамо» прокомментировал состав санкт-петербургской команды.
«Хочу сказать, что «Зенит», конечно, очень сильная команда. Другой вопрос, который возникает: а зачем «Зениту» восемь или десять бразильцев, которым надо платить зарплату, безумные деньги. Что это даст нашему футболу? Для чего? Понимаю, когда они играли в Лиге чемпионов. Могу понять, надо укреплять команду, всё замечательно. А сегодня… Какой смысл выбрасывать газпромовские деньги? В сегодняшней ситуации лишних денег не бывает.
Это очень симпатично – смотреть на бразильцев, но, может быть, надо подумать, что было бы полезно для нашего футбола. Какие-то свои амбиции преследует кто-то в «Зените». Очень хорошая и сильная команда, претендент на чемпионство номер один. Думаю, что выиграет чемпионство», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 17 сентября 2022
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