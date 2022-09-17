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Винисиус признан лучшим игроком «Реала» по итогам августа

Винисиус признан лучшим игроком «Реала» по итогам августа
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Бразильский Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мадридского клуба по итогам августа. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад тому, как складывается сезон. Хочу, чтобы этот сезон был словно последний или даже лучше. Тренер [Карло Анчелотти] всегда уверен в том, что я буду спокоен перед воротами, и я продолжаю усердно работать, чтобы продолжать развиваться день ото дня», — цитирует слова Винисиуса официальный сайт мадридской команды.

С начала нынешнего сезона Винисиус сыграл в восьми встречах, в которых пять раз становился автором забитого мяча и трижды ассистировал своим партнёрам по команде.

2:1. Винисиус («Реал» Мадрид) забивает с передачи Родриго:

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