Винисиус признан лучшим игроком «Реала» по итогам августа

Бразильский Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мадридского клуба по итогам августа. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».
«Я чувствую себя очень хорошо и очень рад тому, как складывается сезон. Хочу, чтобы этот сезон был словно последний или даже лучше. Тренер [Карло Анчелотти] всегда уверен в том, что я буду спокоен перед воротами, и я продолжаю усердно работать, чтобы продолжать развиваться день ото дня», — цитирует слова Винисиуса официальный сайт мадридской команды.
С начала нынешнего сезона Винисиус сыграл в восьми встречах, в которых пять раз становился автором забитого мяча и трижды ассистировал своим партнёрам по команде.
2:1. Винисиус («Реал» Мадрид) забивает с передачи Родриго:
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