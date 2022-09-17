Игроки «Зенита» нарушили регламент РПЛ
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Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо».
Не все игроки «Зенита» прошли через микст-зону, что является нарушением пункта 7.13 регламента РПЛ.
7.13. Аккредитованные СМИ и телекомпании, не обладающие правами на Трансляцию, имеют право взять интервью у игроков и тренеров обеих команд. Сотрудники клубных подразделений по связям с общественностью обязаны довести до игроков запросы на проведение интервью, исходящие от СМИ, имеющих право работы в микст-зоне. Все игроки обязаны пройти через микст-зону после выхода из раздевалок по окончании Матча. Зона прохода игроков должна быть огорожена барьерами, которые не мешают проведению съёмки и интервью.
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